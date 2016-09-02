"Соседи сидят на крышах": жительница приморского села рассказала о ситуации в зоне ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Вода в селе Кокшаровка Чугуевского района Приморского края пошла на спад. Многие жители села сидят на крышах, поскольку не хотят покидать свои дома. Об этом сообщила в пятницу ТАСС жительница села Валентина Таргаева.

"Соседи сидят на крыше, через дорогу на крыше. Вода остановилась, даже чуть-чуть упала, по крайней мере, верхушка забора появилась (из воды - прим. ТАСС)", - сказала собеседница агентства.

Женщина сидит на крыше вместе с собакой и кошкой и, по ее словам, тех, кто хотел уехать, родственники эвакуировали. "Заборы смыло, езди - не хочу", - сказала она.

Таргаева пояснила, что не хочет бросать дом, несмотря на то, что все в нем промокло, и многие вещи наверняка испорчены. Женщина не может запереть его, поскольку воды в доме по грудь.

В Приморье введен режим ЧС федерального уровня. В настоящее время в семи районах края подтоплено более 2,5 тыс. домов с населением 8400 человек, более 560 придворовых территорий, а также девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы, почтовое отделение.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекается 14 тыс. человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. От МЧС России задействованы более 4 тыс. человек и 150 единиц техники, в том числе авиация МЧС России и 50 плавсредств.