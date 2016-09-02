Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Соседи сидят на крышах": жительница приморского села рассказала о ситуации в зоне ЧС

Происшествия
2 сентября, 11:32 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
В семи районах края подтоплено более 2,5 тыс. домов с населением 8400 человек
Материал из 1 страницы
© Михаил Почуев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Вода в селе Кокшаровка Чугуевского района Приморского края пошла на спад. Многие жители села сидят на крышах, поскольку не хотят покидать свои дома. Об этом сообщила в пятницу ТАСС жительница села Валентина Таргаева.

Галерея
8 фото

В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня

"Соседи сидят на крыше, через дорогу на крыше. Вода остановилась, даже чуть-чуть упала, по крайней мере, верхушка забора появилась (из воды - прим. ТАСС)", - сказала собеседница агентства.

Женщина сидит на крыше вместе с собакой и кошкой и, по ее словам, тех, кто хотел уехать, родственники эвакуировали. "Заборы смыло, езди - не хочу", - сказала она.

Таргаева пояснила, что не хочет бросать дом, несмотря на то, что все в нем промокло, и многие вещи наверняка испорчены. Женщина не может запереть его, поскольку воды в доме по грудь.

В Приморье введен режим ЧС федерального уровня. В настоящее время в семи районах края подтоплено более 2,5 тыс. домов с населением 8400 человек, более 560 придворовых территорий, а также девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы, почтовое отделение.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекается 14 тыс. человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. От МЧС России задействованы более 4 тыс. человек и 150 единиц техники, в том числе авиация МЧС России и 50 плавсредств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Подмосковье задержаны 49 участников этнической преступной группы
2
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии
3
Путин: пересмотр итогов Второй мировой войны приведет к "вскрытию ящика Пандоры"
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
6
Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о ликвидации движения "СтопХам"
7
Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с Японией
Темы дня
Реклама