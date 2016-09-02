СК возбудил дело по факту травмирования ребенка в мебельном магазине в Ставрополе

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СТАВРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили дело по факту травмирования трехлетнего ребенка, который впал в кому после того, как на него упал шкаф в мебельном магазине в Ставрополе. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда по неосторожности")", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 20 августа 2016 года в магазине "Мебель Молл СБС" на трехлетнего мальчика упал двухдверный шкаф, в результате чего ребенок получил черепно- мозговую травму. Сейчас мальчик находится в одной из больниц Ставрополя в состоянии комы.
Расследование уголовного дело продолжается.