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СК возбудил дело по факту травмирования ребенка в мебельном магазине в Ставрополе

Происшествия
2 сентября, 11:25 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 2, сентября. /ТАСС
По данным следствия, 20 августа 2016 года в магазине "Мебель Молл СБС" на трехлетнего мальчика упал шкаф, в результате чего ребенок получил черепно-мозговую травму
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СТАВРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили дело по факту травмирования трехлетнего ребенка, который впал в кому после того, как на него упал шкаф в мебельном магазине в Ставрополе. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 20 августа 2016 года в магазине "Мебель Молл СБС" на трехлетнего мальчика упал двухдверный шкаф, в результате чего ребенок получил черепно- мозговую травму. Сейчас мальчик находится в одной из больниц Ставрополя в состоянии комы.

Расследование уголовного дело продолжается.

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