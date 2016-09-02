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МВД РФ даст по 1 млн рублей за помощь в розыске 10 особо опасных преступников

Происшествия
2 сентября, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Информацию о разыскиваемых преступниках, а также их фотоснимки можно посмотреть на официально сайте МВД РФ
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции просят граждан помочь в розыске 10 наиболее опасных преступников, за помощь в розыске каждого из них объявлено вознаграждение в размере 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД РФ.

"МВД России просит граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения за помощь в их розыске - 1 млн рублей за каждого", - сказали в МВД.

Всех, кто располагает необходимой информацией, полиция просит звонить по телефонам: 02 (102) или 8 (495) 667-72-14. Информацию о разыскиваемых преступниках, а также их фотоснимки можно посмотреть, перейдя по ссылке https://мвд.рф/wanted, отметили в министерстве.

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