МЧС России окажет помощь семье погибшего начальника ГУ МЧС по Приморью

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. МЧС России окажет всю необходимую помощь семье начальника Главного управления МЧС по Приморскому краю Олега Федюры, погибшего во время спасательной операции в Приморье. Об этом ТАСС сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

"Семье нашего товарища Олега Федюры, геройски погибшего во время спасательной операции в затопленном поселке в Приморье, будет оказана всесторонняя помощь", - сказал он, выразив соболезнования родным и близким начальника ГУ МЧС, а также всему коллективу приморского главка министерства.

"Это большая потеря для всей дружной команды МЧС. Олег Викторович был настоящим боевым офицером, настоящим спасателем, до конца оставшийся верным своему долгу, преданным благородному делу спасения", - отметил Пучков. "Он до последнего боролся со стихией, помогал людям и погиб, спасая личный состав, когда "КамАЗ" опрокинулся в воду", - заключил министр.

В пятницу в ходе спасательной операции в населенном пункте Уборка "Камаз", в котором находились Федюра и восемь спасателей Дальневосточного регионального поисково- спасательного отряда, опрокинулся в реку и ушел под воду. Начальник главка погиб, пострадавших среди других спасателей нет.

Олегу Федюре было всего 45 лет. Он пришел в МЧС после службы в Вооруженных силах в начале 2000-х годов, занимал должности первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, заместителя начальника Южного регионального центра МЧС России. С ноября 2015 года возглавил Главное управление МЧС России по Приморскому краю.