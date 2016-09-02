Песков: Путину доложат о борьбе с последствиями тайфуна в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, как ожидается, заслушает в пятницу доклад главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Приморского края Владимира Миклушевского о мерах по ликвидации последствий тайфуна в Приморье. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не исключаем, что сегодня до конца дня президент здесь во Владивостоке выслушает доклад главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Приморского края Владимира Миклушевского о мерах, предпринимаемых для ликвидации природных последствий тайфуна, который происходит в регионе", - сказал Песков.

Из-за тайфуна "Лайонрок" в Приморье введен режим ЧС федерального уровня. В настоящее время в семи районах края подтоплено более 2,5 тыс. домов с населением 8,4 тыс. человек, более 560 придворовых территорий, а также девять социально значимых объектов.