Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: Путину доложат о борьбе с последствиями тайфуна в Приморье

Происшествия
2 сентября, 12:19 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Из-за тайфуна "Лайонрок" в Приморье введен режим ЧС федерального уровня
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, как ожидается, заслушает в пятницу доклад главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Приморского края Владимира Миклушевского о мерах по ликвидации последствий тайфуна в Приморье. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Галерея
8 фото

В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня

"Не исключаем, что сегодня до конца дня президент здесь во Владивостоке выслушает доклад главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Приморского края Владимира Миклушевского о мерах, предпринимаемых для ликвидации природных последствий тайфуна, который происходит в регионе", - сказал Песков.

Из-за тайфуна "Лайонрок" в Приморье введен режим ЧС федерального уровня. В настоящее время в семи районах края подтоплено более 2,5 тыс. домов с населением 8,4 тыс. человек, более 560 придворовых территорий, а также девять социально значимых объектов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Подмосковье задержаны 49 участников этнической преступной группы
2
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
МВД РФ даст по 1 млн рублей за помощь в розыске 10 особо опасных преступников
5
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
6
Накопительную часть пенсии планируется заморозить на три года
7
СК возбудил дело в связи с гибелью главы МЧС Приморья
Темы дня
Реклама