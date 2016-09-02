Избивший врача в подмосковной больнице арестован на два месяца

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Орехово-Зуевской горсуд Московской области до 30 октября арестовал Алексея Мироненко, избившего врача-рентгенолога в городской больнице. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Мироненко меру пресечения в виде заключения под стражу со сроком на два месяца, до 30 октября", - огласила решение судья.

Алексей Мироненко, избивший врача-рентгенолога в больнице подмосковного Орехово-Зуева, заявил в суде, что "в какой-то степени раскаивается".

"Я в какой-то степени раскаиваюсь, в какой-то момент не сдержался. В то же время мне непонятно, зачем этот врач оттолкнул мою сестру", - заявил Мироненко.

По версии следствия, 30 августа в центральную районную больницу Орехово-Зуева на прием к лаборанту-рентгенологу пришла пациентка и, возмутившись тем, что ее не пропускают без очереди, позвала в медицинский кабинет своего брата, который избил врача. Инцидент получил широкий общественный резонанс. На видео, растиражированном в СМИ, посетитель медицинского учреждения нападает на врача, нанося ему множество ударов по голове и телу. Избитый врач был госпитализирован с черепно-мозговой и другими травмами.

Мироненко инкриминируется ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением служебной деятельности"), наказание по которой предусматривает до 5 лет заключения.

Следствие располагает данными, что нападавший ранее был неоднократно судим, в последний раз в 2015 году, а несколько дней назад он освободился из мест лишения свободы.