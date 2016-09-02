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На западе Москвы упал башенный кран, один человек погиб

Происшествия
2 сентября, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
На место ЧП прибыли спасатели и сотрудники полиции
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Башенный кран упал на западе Москвы на новостройке жилого дома, один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Башенный кран упал по адресу Боровское шоссе, владение 2. В результате инцидента погиб крановщик, также тяжелые ранения получил один из рабочих", - сказал собеседник агентства.

На место ЧП прибыли спасатели и сотрудники полиции. Причина произошедшего устанавливается.

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