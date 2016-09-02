Источник: пассажирский самолет совершил посадку в Самаре из-за дебошира на борту

САМАРА, 2 сентября./ТАСС/. Аэробус А-320, выполнявший рейс из Москвы в Таджикистан, совершил в пятницу ночью незапланированную посадку в Самаре из-за агрессивного поведения одного из пассажиров. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных структурах региона.

"Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Домодедова в город Куляб, в 02:50 мск совершил незапланированную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за дебошира на борту", - сказал собеседник агентства.

Пассажир был передан сотрудникам полиции. Самолет продолжил полет по маршруту спустя примерно два часа после посадки и благополучно приземлился в аэропорту Куляба. По данному инциденту проводится проверка, личность задержанного не раскрывается.