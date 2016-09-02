Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: пассажирский самолет совершил посадку в Самаре из-за дебошира на борту

Происшествия
2 сентября, 14:43 UTC+3 САМАРА САМАРА, 2 сентября./ТАСС
Пассажир был передан сотрудникам полиции
Материал из 1 страницы

САМАРА, 2 сентября./ТАСС/. Аэробус А-320, выполнявший рейс из Москвы в Таджикистан, совершил в пятницу ночью незапланированную посадку в Самаре из-за агрессивного поведения одного из пассажиров. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных структурах региона.

"Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Домодедова в город Куляб, в 02:50 мск совершил незапланированную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за дебошира на борту", - сказал собеседник агентства.

Пассажир был передан сотрудникам полиции. Самолет продолжил полет по маршруту спустя примерно два часа после посадки и благополучно приземлился в аэропорту Куляба. По данному инциденту проводится проверка, личность задержанного не раскрывается.

Смотрите также

Авиадебошир, снятый с рейса в Шереметьеве, наказан за мелкое хулиганство
Суд взыскал более 200 тыс. рублей с авиадебошира из Екатеринбурга за вынужденную посадку
Пара, которая хотела сидеть рядом на рейсе "Победы", признана авиадебоширами
Правоохранители не будут возбуждать дело на авиадебошира с рейса Южно-Сахалинск - Москва

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: водитель машины с номерами "АМР" погиб в крупном ДТП на западе Москвы
2
Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о ликвидации движения "СтопХам"
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова
5
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
6
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
7
Источник: пассажирский самолет совершил посадку в Самаре из-за дебошира на борту
Темы дня
Реклама