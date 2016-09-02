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Суд дополнил перечень конфискации имущества Хорошавина ювелирными изделиями и часами

Происшествия
2 сентября, 14:53 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 2, сентября. /ТАСС
Ранее экс-губернатор Сахалинской области отказался участвовать в заседании суда и попросил отключить его от видеоконференции
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Областной суд Южно-Сахалинска изменил решение суда первой инстанции по делу об отчуждении имущества экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина на 1,1 млрд рублей, добавив в него перечень ювелирных и драгоценных изделий, рассказала ТАСС представитель прокуратуры.

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© Антон Новодережкин/ТАСС
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"Решение о конфискации имущества в силе, судья дополнил его перечнем драгоценных ювелирных изделий и часов", - сказала прокурор Ирина Кисленко.

По словам представителей семьи Хорошавиных, данное решение будет обжаловано в суде высшей инстанции.

Ранее экс-губернатор Сахалинской области отказался участвовать в заседании суда и попросил отключить его от видеоконференции в процессе рассмотрения жалобы членов его семьи о конфискации имущества на 1,1 млрд рублей. Ходатайство Хорошавина об этом было удовлетворено. Суд Южно-Сахалинска 20 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества семьи Хорошавиных на 1,1 млрд рублей. Речь идет о квартирах в Москве, доме на Рублевском шоссе, денежных средствах и ювелирных изделиях.

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. 25 марта 2015 года президент РФ Владимир Путин уволил Хорошавина с поста губернатора в связи с утратой доверия. 16 августа Мосгорсуд продлил до 27 октября срок ареста бывшего губернатора, а также его бывшего советника Андрея Икрамова.

По версии следствия, в 2009 году Хорошавин создал организованную преступную группу, в состав которой вошли зампред правительства области Сергей Карепкин и советник губернатора Андрей Икрамов. С 2009 года по 2015 годы члены группы в различном составе получили от восьми предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере рыболовства, сельского хозяйства, транспортного обеспечения и строительства, взятки за общее покровительство по службе, совершение действий, входящих в полномочия членов организованной группы, и за способствование таким действиям со стороны должностных лиц органов исполнительной власти Сахалинской области. Общая сумма взяток, по данным СК, превышает 522 млн рублей.

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