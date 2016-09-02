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Источник: водитель машины с номерами "АМР" погиб в крупном ДТП на западе Москвы

Происшествия
2 сентября, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Автомобиль принадлежал Управлению делами президента РФ и был закреплен за Советом федерации
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© Страница ВКонтакте ДТП и ЧП Москва

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля с номерами "АМР" погиб в крупном ДТП на Кутузовском проспекте Москвы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

Авария произошла возле станции метро "Кутузовская", где лоб в лоб столкнулись Mercedes и BMW с номерами "АМР", закрепленный за Советом федерации.

"Лобовое столкновение машин произошло на участке длинного поворота возле станции метро "Кутузовская". От мощного удара водитель БМВ (с номерами "АМР") погиб на месте, его тело доставали спасатели из искореженного салона. Второго потерпевшего, водителя Mercedes, направили в больницу с тяжелыми травмами", - сказал источник.

Из-за аварии движение транспорта на Кутузовском проспекте практически остановилось. На месте ЧП работают сотрудники ДПС, причина столкновения устанавливается.

Факт участия в ДТП машины, закрепленной за Советом федерации, подтвердили в пресс-службе Совета федерации.

"2 сентября 2016 года служебный автомобиль, принадлежащий Управлению делами президента РФ и закрепленный за Советом федерации, попал в ДТП на Кутузовском проспекте в городе Москве. В результате аварии водитель автомобиля погиб, проводятся следственные мероприятия", - сообщили в верхней палате.

Совет федерации выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего, отмечается в документе.

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