"Он всегда стремился оказать помощь людям": коллеги о погибшем начальнике ГУ МЧС Приморья

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Коллеги погибшего начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Олега Федюры вспоминают его как высококлассного специалиста, стремившегося помогать людям. "С ним можно было идти в разведку", - говорят они.

Достойный офицер

Начальник Дальневосточного регионального центра МЧС России Александр Соловьев, который в последние дни вместе с Федюрой рука об руку занимается ликвидацией последствий мощного тайфуна, обрушившегося на Приморье, и оказанием помощи пострадавшим, рассказал ТАСС, что "главный спасатель Приморья" всегда стремился помочь людям.

"Он всегда был на передовой, он, как и все руководители подразделений МЧС, не отсиживался в кабинете. Он не боялся ответственности и вместе со своими подчиненными был всегда там, где наиболее тяжело и трудно. Он был достойным офицером", - сказал Соловьев.

Он признался, что пока не может поверить в гибель Федюры, которого прекрасно знает долгие годы. "Мы начали совместную работу ещё в Амурской области, он всегда ставил перед собой высокие цели и стремился к их достижению. Он искренне сопереживал горю людей и всегда стремился оказать им помощь. Так произошло и в этот раз", - отметил Соловьев.

"Мы понесли большую утрату, мы потеряли не коллегу, мы потеряли друга", - добавил он.

С ним можно в разведку

Начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Матвей Гибадулин рассказал, что с Федюрой у него были дружеские отношения. "Мы часто созванивались, и не только по службе", - вспомнил он.

"Мы его считали нашим, амурским. Олег Викторович ведь учился в Благовещенском высшем танковом командном училище, в Благовещенске живет его мама", - сказал Гибадулин. После службы в Вооруженных силах Федюра пришел в МЧС России и именно в Амурской области начиналась его карьера как сотрудника МЧС.

"Он был замечательным человеком, добрым и порядочным, отличным другом, высококвалифицированным специалистом, опытным и внимательным руководителем. Его очень уважали и ценили подчиненные везде, где бы он ни служил. О таких людях, как Федюра, говорят: "С ним бы я пошел в разведку", - добавил Гибадулин.

По его словам, начальник приморского главка МЧС был "боец по жизни". "Он и ушел из жизни как солдат, на боевом посту, спасая людей. Бесконечно жаль, что так рано оборвалась жизнь этого замечательного человека", - сказал Гибадулин.

Большая потеря для МЧС

Слова соболезнования родным и близким Олега Федюры, его друзьям и коллегам, всему Главному управлению МЧС по Приморскому краю выразил и глава МЧС России Владимир Пучков. "Это большая потеря для всей дружной команды МЧС. Олег Викторович был настоящим боевым офицером, настоящим спасателем, до конца оставшимся верным своему долгу, преданным благородному делу спасения", - отметил Пучков.

"Он до последнего боролся со стихией, помогал людям и погиб, спасая людей. Он выполнял боевые задачи в мирное время", - сказал министр.

Он сообщил, что семье погибшего начальника ГУ МЧС будет оказана помощь.

Погиб, спасая людей

После того, как на Приморье обрушились проливные дожди, вызванные сначала циклоном, а потом и тайфуном, Олег Федюра лично организовывал спасательную операцию, первоочередные аварийно-восстановительные работы, эвакуацию людей, оказание адресной помощи населению в наиболее пострадавших от стихии населенных пунктах. Он выезжал в затопленные поселки, где не только контролировал работы спасателей, но и сам помогал людям.

Сегодня в ходе спасательной операции в населенном пункте Уборка, где складывается очень тяжелая паводковая ситуация, "Камаз", в котором находились Федюра и восемь спасателей Дальневосточного регионального поисково- спасательного отряда, опрокинулся в вышедшую из берегов реку и ушел под воду. Начальник ГУ МЧС до последнего спасал личный состав, но сам выбраться не смог и погиб. Пострадавших среди спасателей нет.

Олегу Федюре было всего 45 лет. Он пришел в МЧС после службы в Вооруженных силах в начале 2000 годов, с ноября 2015 года возглавил Главное управление МЧС России по Приморскому краю.