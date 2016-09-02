СМИ: четыре человека погибли во время бури на севере Ирана

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ТЕГЕРАН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Четыре человека погибли во время бури в прикаспийских провинциях Ирана. Об этом сообщает в пятницу иранское телевидение.
По его данным, с вечера 1 сентября на севере страны бушует сильная буря, сопровождающаяся проливными дождями. Больше всего от стихии пострадали провинции Голестан и Мазандеран.
Затопленными оказались многие населенные пункты, расположенные близ побережья Каспийского моря. На востоке провинции Голестан три члена одной семьи стали жертвами наводнения. Еще один человек погиб в результате удара молнии в населенном пункте Газальдже той же провинции.
В районе города Амоль провинции Мазандеран, по сообщению агентства ИРНА, шквалистый ветер сорвал или повредил кровли 900 жилых домов и 100 промышленных сооружений. Его скорость составляла от 110 до 130 км в час. Во многих районах нарушено энергоснабжение, поскольку буря порвала линии электропередач.
Агентство ИСНА сообщает о последствиях стихийного бедствия в приграничном с Азербайджаном городе Астара (запад провинции Гилян), который оказался почти полностью затоплен водой. По причине наводнения городские власти были вынуждены отменить ряд намеченных на пятницу (в Иране пятница - выходной день) мероприятий, в частности соревнования по кросс-кантри - гонкам на горных велосипедах.
В настоящее время скорость ветра и интенсивность осадков заметно снизились, однако, согласно прогнозам синоптиков, дожди будут продолжаться до конца сегодняшнего дня.