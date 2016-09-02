Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: четыре человека погибли во время бури на севере Ирана

Происшествия
2 сентября, 14:33 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
С вечера 1 сентября на севере страны бушует сильная буря, сопровождающаяся проливными дождями. Больше всего от стихии пострадали провинции Голестан и Мазандеран
Материал из 1 страницы

ТЕГЕРАН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Четыре человека погибли во время бури в прикаспийских провинциях Ирана. Об этом сообщает в пятницу иранское телевидение.

По его данным, с вечера 1 сентября на севере страны бушует сильная буря, сопровождающаяся проливными дождями. Больше всего от стихии пострадали провинции Голестан и Мазандеран.

Затопленными оказались многие населенные пункты, расположенные близ побережья Каспийского моря. На востоке провинции Голестан три члена одной семьи стали жертвами наводнения. Еще один человек погиб в результате удара молнии в населенном пункте Газальдже той же провинции.

В районе города Амоль провинции Мазандеран, по сообщению агентства ИРНА, шквалистый ветер сорвал или повредил кровли 900 жилых домов и 100 промышленных сооружений. Его скорость составляла от 110 до 130 км в час. Во многих районах нарушено энергоснабжение, поскольку буря порвала линии электропередач.

Агентство ИСНА сообщает о последствиях стихийного бедствия в приграничном с Азербайджаном городе Астара (запад провинции Гилян), который оказался почти полностью затоплен водой. По причине наводнения городские власти были вынуждены отменить ряд намеченных на пятницу (в Иране пятница - выходной день) мероприятий, в частности соревнования по кросс-кантри - гонкам на горных велосипедах.

В настоящее время скорость ветра и интенсивность осадков заметно снизились, однако, согласно прогнозам синоптиков, дожди будут продолжаться до конца сегодняшнего дня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Иран
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: водитель машины с номерами "АМР" погиб в крупном ДТП на западе Москвы
2
Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о ликвидации движения "СтопХам"
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова
5
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
6
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
7
Источник: пассажирский самолет совершил посадку в Самаре из-за дебошира на борту
Темы дня
Реклама