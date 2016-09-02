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Путин потребовал восстановить связь в Приморье, пострадавшем от стихии

Происшествия
2 сентября, 15:50 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Одновременно он заявил о необходимости наладить снабжение пострадавших районов водой и продуктами питания
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© Михаил Почуев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал восстановить связь с пострадавшими от разгула стихии населенными пунктами в Приморье, чтобы люди не чувствовали себя брошенными.

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"Конечно, нужно думать о восстановлении дорожного сообщения, автомобильного сообщения, но пока этого не сделано, люди не должны чувствовать себя брошенными", - сказал он на совещании с полпредом президента РФ в дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, главой МЧС Владимиром Пучковым и губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.

"Поэтому нужно восстановить связь. Есть разные варианты восстановления связи, ничего сложного при современной технике здесь нет", - продолжил президент.

Одновременно он заявил о необходимости наладить снабжение пострадавших районов водой и продуктами питания.

Путин обратил внимание, что никто из докладчиков не рассказал об оказываемой пострадавшим медицинской помощи.

Президент отметил, что, согласно прогнозам, в ближайшие дни в Приморье возможны ухудшения погоды и призвал присутствующих быть к этому готовыми. "Здесь нужно иметь такую группировку, которой будет достаточно для решения тех задач, которые встают", - отметил он в связи с этим.

Глава государства потребовал от местных муниципальных властей находиться в контакте с региональными властями.

Трутневу Путин поручил держать ситуацию на контроле, и до конца субботы доложить о принятых мерах.

Глава Приморья рассказал президенту, что в настоящее время в зоне подтопления остаются 13 муниципальных районов, в регионе выпало до трехмесячной нормы осадков. В настоящее время отрезанными остаются среди прочего два крупных райцентра, в каждом из которых проживают примерно по 40 тысяч человек, всего отрезанных остаются 17 населенных пунктов, и еще с 19 - отсутствует связь, в 51 населенном пункте отсутствует электроснабжение. Эвакуирован 641 человек, из них более 400 размещены в 8 пунктах временного размещения.

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