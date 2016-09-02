Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил оказать помощь родственникам сотрудника МЧС, погибшего в Приморье

Происшествия
2 сентября, 15:55 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
"Передайте от меня соболезнования его семье и, разумеется, все нужно сделать, чтобы поддержать членов семьи", - сказал президент на совещании с Юрием Трутневым
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего при ликвидации последствий разгула стихии в Приморье сотрудника МЧС и поручил сделать все необходимое для его родственников.

"Знаю, что у вас есть потери, погиб ваш сотрудник, передайте от меня соболезнования его семье и, разумеется, все нужно сделать, чтобы поддержать членов семьи", - сказал он на совещании с полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, главой МЧС Владимиром Пучковым и губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.

Смотрите также

Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
Водолазы обнаружили тело начальника ГУ МЧС Приморья в затонувшем "КамАЗе"
СК возбудил дело в связи с гибелью главы МЧС Приморья
МЧС России окажет помощь семье погибшего начальника ГУ МЧС по Приморью

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В аварии на Кутузовском проспекте погиб водитель Управления делами президента
2
Индекс ММВБ впервые в истории превысил отметку в 2000 пунктов
3
Луценко: украинские суды приняли решение о задержании всех 18 чиновников и военных РФ
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
6
"Он всегда стремился оказать помощь людям": коллеги о погибшем начальнике ГУ МЧС Приморья
7
Медведев: Россия в этом году соберет беспрецедентный урожай зерна и овощей
Темы дня
Реклама