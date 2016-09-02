Путин поручил оказать помощь родственникам сотрудника МЧС, погибшего в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего при ликвидации последствий разгула стихии в Приморье сотрудника МЧС и поручил сделать все необходимое для его родственников.

"Знаю, что у вас есть потери, погиб ваш сотрудник, передайте от меня соболезнования его семье и, разумеется, все нужно сделать, чтобы поддержать членов семьи", - сказал он на совещании с полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, главой МЧС Владимиром Пучковым и губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.