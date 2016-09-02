Путин поручил оказать помощь родственникам сотрудника МЧС, погибшего в Приморье

Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. ВидеотрансляцияПолитика 2 сентября, 17:51
Президент России отметил героизм участников северных конвоевНовости Архангельской области 2 сентября, 17:30
Общежитие МГУ на 2700 мест со своим кинотеатром и спортзалом открыто в МосквеОбщество 2 сентября, 17:07
Эксперты: повышение тарифов на Украине станет для населения экспериментом на выживаниеМеждународная панорама 2 сентября, 16:59
Фестиваль "Московское кино" откроется на 33 площадках столицыМосква 2 сентября, 16:58
Состоялся первый вылет российского чартера в ТурциюЭкономика и бизнес 2 сентября, 16:50
Актриса Лариса Удовиченко получила золотого льва на кинофестивале в ОренбургеКультура 2 сентября, 16:49
IBU: глава комиссии WADA Макларен закончит работу над докладом в конце сентябряСпорт 2 сентября, 16:49
Число россиян в частных школах Великобритании за 10 лет выросло почти втроеОбщество 2 сентября, 16:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего при ликвидации последствий разгула стихии в Приморье сотрудника МЧС и поручил сделать все необходимое для его родственников.
"Знаю, что у вас есть потери, погиб ваш сотрудник, передайте от меня соболезнования его семье и, разумеется, все нужно сделать, чтобы поддержать членов семьи", - сказал он на совещании с полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, главой МЧС Владимиром Пучковым и губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.