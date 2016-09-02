Гражданина РФ задержали в Катаре за курение электронной сигареты в самолете

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Власти Катара задержали минувшей ночью гражданина России за курение электронной сигареты на борту рейса Qatar Airways, следовавшего из Москвы в Доху. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщили в российском посольстве в эмирате.
"Курение на рейсах "Катарских авиалиний" строго наказуемо", - отметил заведующий консульским отделом Андрей Столяров. Дипломат рассказал, что в настоящее время россиянин находится в камере предварительного заключения.
Согласно местным законам, его ожидает штраф в размере 300 катарских риалов ($80).
В диппредставительстве пояснили, что российский гражданин также будет внесен в черный список авиаперевозчика. До индийского штата Гоа, куда он направлялся, или обратно в Россию ему придется добираться другой авиакомпанией.