Арендатор в Ялте пытался покончить с собой из-за демонтажа кафе

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Прокуратура организовала проверку законности принятого чиновниками решения о демонтаже кафе в Ялте, из- за которого, по данным СМИ, престарелый арендатор объекта совершил попытку самоубийства.

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом со сносом кафе на Приморском пляже, - говорится в сообщении. - В рамках проверки будет дана оценка действиям работников органов государственной и муниципальной власти при вынесении соответствующих решений и производстве работ по демонтажу".

При этом в надзорном ведомстве пока не комментируют сведения СМИ о попытке суицида арендатора кафе. Представитель следственного управления СК РФ по региону также не смог сообщить подробности происшествия, отметив, что информация пока уточняется.

Информационное агентство "Крыминформ" со ссылкой на свои источники и очевидцев сообщило, что в пятницу утром пожилой житель Ялты попытался попытался покончить с собой в районе городского Приморского пляжа. Известно, что пострадавший получил значительные травмы и находится в реанимации.

Власти Крыма не раз заявляли о том, что намерены навести порядок в курортных городах в части самовольно возведенных строений. Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что массовый снос самостроев в регионе может начаться в сентябре.