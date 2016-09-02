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Арендатор в Ялте пытался покончить с собой из-за демонтажа кафе

Происшествия
2 сентября, 16:16 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Мужчина получил тяжелые травмы и находится в реанимации, прокуратура проводит проверку
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Прокуратура организовала проверку законности принятого чиновниками решения о демонтаже кафе в Ялте, из- за которого, по данным СМИ, престарелый арендатор объекта совершил попытку самоубийства.

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом со сносом кафе на Приморском пляже, - говорится в сообщении. - В рамках проверки будет дана оценка действиям работников органов государственной и муниципальной власти при вынесении соответствующих решений и производстве работ по демонтажу".

При этом в надзорном ведомстве пока не комментируют сведения СМИ о попытке суицида арендатора кафе. Представитель следственного управления СК РФ по региону также не смог сообщить подробности происшествия, отметив, что информация пока уточняется.

Информационное агентство "Крыминформ" со ссылкой на свои источники и очевидцев сообщило, что в пятницу утром пожилой житель Ялты попытался попытался покончить с собой в районе городского Приморского пляжа. Известно, что пострадавший получил значительные травмы и находится в реанимации. 

Власти Крыма не раз заявляли о том, что намерены навести порядок в курортных городах в части самовольно возведенных строений. Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что массовый снос самостроев в регионе может начаться в сентябре.

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