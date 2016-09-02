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В Дагестане возбуждено уголовное дело за хищение около 20 млн при реконструкции больницы

Происшествия
2 сентября, 16:32 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 2, сентября. /ТАСС
В 2008-2012 годы должностные лица в сговоре с подрядной организацией совершили хищение бюджетных денежных средств путем применения завышенного индекса удорожания стоимости строительных работ
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МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Дагестане по факту хищения около 20 млн рублей при реконструкции больницы, сообщил в пятницу ТАСС представитель пресс-службы республиканского управления СК РФ.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 327 (подделка официального документа с целью скрыть другое преступление) и ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ", - сказал собеседник.

По версии следствия, в рамках реализации государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" и подпрограммы "Мероприятия по социально-экономическому развитию" в 2008 году между администрацией Кизлярского района и руководителем ООО "Гарант" был заключен муниципальный контракт на реконструкцию больницы. "В 2008-2012 годы должностные лица администрации района в сговоре с подрядной организацией путем применения завышенного индекса удорожания стоимости строительных работ и внесения заведомо ложных сведений в официальные документы совершили хищение бюджетных денежных средств на сумму около 20 млн рублей", - рассказал представитель следствия.

По его словам, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление виновных должностных лиц и привлечению их к уголовной ответственности.

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