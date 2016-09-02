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Атомный ледокол "Таймыр" спас человека с острова в Арктике

Происшествия
2 сентября, 17:12 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 2, сентября. /ТАСС
Личность потерпевшего и причины его нахождения на острове Малый Ляховский не уточняются
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МУРМАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Экипаж атомного ледокола "Таймыр" "Атомфлота" спас человека, пославшего сигнал о помощи с арктического острова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Атомфлота", обращение в компанию поступило от главного управления МЧС по Республике Саха.

"С острова Малый Ляховский в море Лаптевых экипаж ледокола "Таймыр" эвакуировал мужчину на остров Котельный для дальнейшей доставки потерпевшего в порт Тикси", - сообщили в ведомстве.

Согласно данным, поступившим в "Атомфлот", 31 августа в море Лаптевых в районе острова Малый Ляховский дрейфовал самодельный плот с двумя мужчинами, а еще один человек находился на острове. На момент начала поисково-спасательной операции атомоход находился в 85 морских милях от предполагаемого места нахождения плота. Впоследствии в пяти милях от острова был найден пустой дрейфующий плот, около него в воде обнаружены личные вещи двух пропавших мужчин.

В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются судами путем мониторинга и визуального осмотра морской акватории. Личность потерпевшего и причины его нахождения на острове в компании не уточняют.

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