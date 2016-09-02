Недвижимость главы УК в Туле на 107 млн рублей арестована по делу об ущербе на 24 млн

ТУЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Суд наложил арест на принадлежащее гендиректору тульской управляющей компании (УК) "РЭМС" имущество общей стоимостью 107 млн рублей. Это связано с возбуждением в отношении него уголовного дела за причинение материального ущерба ресурсовикам, сообщает в пятницу пресс-служба регионального УМВД.

"Решением суда наложен арест на принадлежащие генеральному директору ОАО фирма "РЭМС" 35 объектов недвижимого имущества на общую сумму более 107 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства противоправной деятельности руководителей ОАО", - говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным ведомства, с сентября 2015 года по июль 2016 года руководство фирмы не оплатило ресурсоснабжающей организации более 22 млн рублей за поставленную электроэнергию. Аналогичный случай был зарегистрирован прошлым летом, когда "РЭМС" не перечислила ресурсовикам более 1,6 млн рублей.

Между тем, отмечают в ведомстве, в обоих случаях управляющая компания "имела реальную возможность исполнить свои обязательства по оплате за фактически выполненные работы".

По материалам проверки следователями УМВД по Туле в отношении неустановленных лиц из числа руководства "РЭМС" и гендиректора этой фирмы возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием".