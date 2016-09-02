Семнадцать населенных пунктов отрезаны от коммуникаций из-за паводка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Паводок отрезал от коммуникаций 17 населенных пунктов в шести районах и одном городском округе Приморья, подтопленными остаются 2338 домов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Подтоплено 2338 домов в Чугуевском, Тернейском, Кавалеровском, Лазовском, Красноармейском муниципальных районах и Дальнегорском городском округе, а также восемь придомовых территорий в Дальнегорском, Находкинском городских округах, Лазовском, Тернейском, Черниговском, Шкотовском, Чугуевском и Хасанском муниципальных районах. В настоящее время остаются отрезанными 17 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях: Уссурийский городской округ, Кавалеровский, Тернейский, Хасанский, Чугуевский, Лазовский, Партизанский муниципальные районы", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что уровень воды снижается на реках Хасанского района. Реки Цукановка и Амба уже вошли в берега. В ближайшие двое суток, по прогнозу ведомства, спад воды продолжится.

На горячую линию, организованную после удара стихии, уже поступило более 100 обращений от жителей края, за помощью к психологам МЧС в подтопленных районах обратились 189 человек. В Приморье введен режим ЧС федерального уровня. В настоящее время в семи районах края подтоплено более 2,5 тыс. домов с населением 8400 человек, более 560 придворовых территорий, а также 9 социально значимых объектов, в том числе больница, 4 детских сада, 3 школы, одно почтовое отделение.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 14 тыс. человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. От МЧС задействованы более 4 тыс. человек и 150 единиц техники, в том числе авиация МЧС и 50 плавсредств.

Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать необходимую помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим от проливных дождей и подтоплений. Соответствующее поручение он дал по результатам совещания с главой МЧС Владимиром Пучковым, губернатором Приморья Владимиром Миклушевским, а также вице-премьером - полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.