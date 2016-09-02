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МЧС РФ: противостоять ЧС в современном мире можно лишь в международной кооперации

Происшествия
2 сентября, 19:33 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
По словам начальник научно-технического управления МЧС РФ Александра Овсяника, современный мир становится все более уязвимым по отношению к природным катаклизмам, техногенным авариям и другим угрозам
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Возрастание рисков крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, природных пожаров и других бедствий в современном мире говорит о необходимости противостоять им в тесной международной кооперации. Об этом заявил начальник научно-технического управления МЧС России Александр Овсяник на сессии "Обеспечение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока: роль и место Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий", проходящей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) и организованной МЧС.

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В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня

По словам Александра Овсяника, современный мир становится все более уязвимым по отношению к природным катаклизмам, техногенным авариям и другим угрозам. На масштабы потерь от стихийных бедствий и техногенных катастроф существенное влияние оказывают возрастающая концентрация населения в городах, миграция, изменение климата и погодных условий, энергетика, связь, транспортная коммуникация, технологии, отходы, производимые человечеством, и другие риски.

"Мы в буквальном смысле явились свидетелями прохождения такого опасного природного явления, как тайфун "Лайонрок", который привел к подтоплению домов, придворовых территорий, социально-значимых объектов, нарушил энергоснабжение ряда населенных пунктов, привел к подъему уровня рек и подтоплению ряда территорий. Он затронул территории Китая, Кореи. Поэтому для защиты населения и территорий Дальнего Востока от угроз природного и техногенного характера необходима скоординированная системная работа по предупреждению и снижению рисков", - подчеркнул он.

По словам Овсяника, необходимо последовательно реализовывать достижения в области управления рисками, настойчиво внедрять в общественное сознание культуру безопасности жизнедеятельности, выстраивать стройную систему обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. "Требуется совершенствование подходов и консолидация усилий всех заинтересованных сторон в деятельности по предупреждению и снижению рисков. Управление рисками бедствий - это наиболее перспективный путь совершенствования и интеграции всех направлений деятельности по защите от различных опасностей и угроз", - сказал он.

Представитель МЧС отметил в этой связи, что реализация Сендайской рамочной программы на национальном и местном уровнях позволит обеспечить создание безопасной социальной, технологичной и природной среды, повысить безопасность жизни на Дальнем Востоке и послужит гарантом привлечения инвестиций в этот регион.

Реализация Сендайской программы

Овсяник подчеркнул, что МЧС России осуществляет широкое международное сотрудничество в области оценки и управления рисками чрезвычайных ситуаций. "Одним из перспективных и эффективных инструментов является Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, которая была принята на Всемирной конференции ООН в марте 2015 года в Японии", - сказал представитель МЧС.

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Сендайская программа определяет комплекс мер экономического, правового и научного характера, позволяющих странам формировать свои национальные программы по снижению рисков бедствий. МЧС России, отметил Овсяник, последовательно выполняет задачи, следует принципам и приоритетам, обозначенным в Сендайской программе.

По его мнению, реализация этой программы позволит обеспечить создание безопасной социальной, технологичной и природной среды, повысить безопасность жизнедеятельности на Дальнем Востоке и послужит гарантом привлечения инвестиций в этот регион. Овсяник отметил, что при решении этих задач необходимо действовать на перспективу, учитывая новые вызовы и угрозы.

С ним согласились и другие участники дискуссии. Так, глава Министерства водного хозяйства Китая Чэнь Лэй заявил, что КНР готова совместно с МЧС России делать все необходимое для всестороннего сотрудничества в области снижения риска бедствий и катаклизмов. "Надеемся, что страны мира усилят обмен и сотрудничество, поделятся опытом и технологиями и сообща будут противостоять стихийным бедствиям", - сказал он.

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