Обвиняемый в убийстве матери и дедушки в Москве арестован на два месяца

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бутырский суд Москвы санкционировал арест Александра Свертилова, обвиняемого в убийстве своей матери и дедушки на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСC сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Исаева.
"Свертилову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 ноября ", - сказала она.
В ночь на 1 сентября в квартире на улице Римского-Корсакова с множественными колото-резаными ранениями были найдены тела 89-летнего мужчина и его 54-летней дочери. У пожилого человека были отсечены стопы. По подозрению в совершении убийства разыскивался проживавший в той же квартире 29-летний сын убитой женщины, который после преступления скрылся.
Когда сын вернулся домой, он был задержан.
Свертилов обвиняется по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").