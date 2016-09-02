Обвиняемый в убийстве матери и дедушки в Москве арестован на два месяца

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бутырский суд Москвы санкционировал арест Александра Свертилова, обвиняемого в убийстве своей матери и дедушки на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСC сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Исаева.

"Свертилову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 ноября ", - сказала она.

В ночь на 1 сентября в квартире на улице Римского-Корсакова с множественными колото-резаными ранениями были найдены тела 89-летнего мужчина и его 54-летней дочери. У пожилого человека были отсечены стопы. По подозрению в совершении убийства разыскивался проживавший в той же квартире 29-летний сын убитой женщины, который после преступления скрылся.

Когда сын вернулся домой, он был задержан.

Свертилов обвиняется по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").