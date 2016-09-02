Правоохранительные органы обнаружили тело пропавшей в городе Иваново двухлетней девочки

ИВАНОВО, 2 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы обнаружили тело похищенной в Иванове двухлетней девочки, по подозрению в убийстве ребенка задержана женщина 1991 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Около 19:00 мск в акватории реки в парке Харинка города Иваново обнаружено тело похищенной сегодня днем малолетней девочки. По подозрению в совершении убийства задержана женщина 1991 года рождения", - сказали в ведомстве.

В отношении женщины уголовное дело переквалифицировано с ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение заведомо несовершеннолетнего" на ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего, сопряженное с похищением". В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее сообщили в пресс-службе областного УМВД, в пятницу в 12:30 мск пенсионерка, прогуливаясь с ребенком по улице Меланжевая, ненадолго отлучилась в квартиру, оставив девочку возле подъезда. Когда она вернулась, ребенка в коляске не было. К розыску девочки привлекались сотрудниками регионального СУ СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД России по Ивановской области и добровольческим отрядов "Лиза Алерт".