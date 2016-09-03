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Военнослужащие ВВО перевезли из отрезанной наводнением Кроуновки свыше 350 человек

Происшествия
3 сентября, 0:57 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
В населенный пункт было доставлено свыше 40 тонн различных грузов: продукты питания, питьевая вода и корма для животных
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© Михаил Почуев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) вывезли на плавающих транспортерах за сутки из отрезанного наводнением населенного пункта Кроуновка, на Дальнем Востоке, свыше 350 жителей и перевезли 10 единиц техники.

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"В результате наводнения, вызванного тайфуном "Лайонрок", населенный пункт Кроуновка в Приморье оказался в изоляции, - отметил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев. - Инженерами туда было доставлено свыше 40 тонн различных грузов: продукты питания, питьевая вода и корма для животных".

Кроме того, по его словам, в районе организованной военнослужащими переправы специалистами медицинской службы округа развернут передвижной медицинский пункт. За время работы медпункта за помощью к военным медикам обратились более 30 человек. Никому из обратившихся госпитализация не понадобилась.

Группировка сил, созданная в Приморье решением Министра обороны РФ для оказания помощи в ликвидации последствий тайфуна, насчитывает 3,5 тыс. военнослужащих, в работах задействовано более 400 единиц техники.

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