Подозреваемые в подготовке теракта на ОИ-2016 планировали отравить воду в Рио-де-Жанейро

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильские граждане, задержанные в июле по подозрению в подготовке теракта во время Олимпийских игр в Рио-де- Жанейро, намеревались использовать химические вещества для достижения своих целей.
Как сообщил в пятницу телеканал Globo, они планировали отравить резервуары с водопроводной водой в Рио-де-Жанейро.
По данным телеканала, соответствующую информацию следователи получили после изучения сообщений, которыми задержанные обменивались посредством онлайн-мессенджеров.
21 июля Федеральная полиция Бразилии арестовала группу лиц, подозреваемых в связях с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и подготовке терактов во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В 10 штатах страны была проведена масштабная антитеррористическая спецоперация, получившая название "Хэштег". Как отметили представители следственных органов, члены группы вели переговоры через интернет, обсуждали способы изготовления бомбы и собирались приобрести оружие.
Правоохранительные органы в течение нескольких недель следили за подозреваемыми, которые присягнули на верность ИГ и выступали в поддержку группировки в социальных сетях. Позднее стало известно, что информацию об этой группе лиц власти южноамериканской страны получили от ФБР США. Все задержанные были помещены в тюрьму максимально строгого режима в штате Мату-Гросу-ду-Сул.
XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке. С 7 по 18 сентября в городе будет организована Паралимпиада.