Санитарно-эпидемиологическая обстановка в зонах подтопления в Приморском крае стабильная

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в зонах подтопления в Приморском крае из-за паводка остается стабильной. Об этом ТАСС сообщил руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

"Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Приморском крае стабильная, в зонах подтопления она находится под усиленным контролем Роспотребнадзора", - сказала главный санитарный врач РФ.

По ее словам, вся питьевая вода в зонах наводнения находится в удовлетворительном состоянии. "С питьевой водой пока все наши пробы удовлетворительные. Негативных находок на сегодняшний день нет, но мы продолжаем в усиленном режиме работу", - подчеркнула Попова.

В зонах подтопления присутствуют представители территориальных подразделений Роспотребнадзора, которые контролируют ситуацию во всех населенных пунктах, добавила руководитель ведомства. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день подтоплено более 2,5 тыс. личных подворий.

"Контролируется качество подаваемой воды, обеспечение водой. Контролируется ситуация в пунктах временного размещения с тем, чтобы людям там было удобно и безопасно с гигиенической и эпидемиологической точки зрения. И сегодня мы проводим расчеты и готовим бригады к обработке после того, как вода уйдет, с тем, чтобы можно было максимально быстро вернуться в жилье, которое должным образом обработано и стало безопасным", - заключила главный санитарный врач России.

В Приморском крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено более 2 тыс. домов в шести муниципальных образованиях: в Чугуевский, Тернейском, Кавалеровском, Лазовском, Красноармейском муниципальных районах и Дальнегорском городском округе, а также 8 придомовых территорий - в Дальнегорском, Находкинском городских округах, Лазовском, Тернейском, Черниговском, Шкотовском, Чугуевском и Хасанском муниципальных районах.

На 31 участке автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 27 км. В настоящее время остаются отрезанными 17 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях. Более 600 человек эвакуировано из мест затопления.