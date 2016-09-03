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Санитарно-эпидемиологическая обстановка в зонах подтопления в Приморском крае стабильная

Происшествия
3 сентября, 2:49 UTC+3
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщила, что все пробы питьевой воды в зонах подтопления в Приморье удовлетворительные
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в зонах подтопления в Приморском крае из-за паводка остается стабильной. Об этом ТАСС сообщил руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

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"Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Приморском крае стабильная, в зонах подтопления она находится под усиленным контролем Роспотребнадзора", - сказала главный санитарный врач РФ.

По ее словам, вся питьевая вода в зонах наводнения находится в удовлетворительном состоянии. "С питьевой водой пока все наши пробы удовлетворительные. Негативных находок на сегодняшний день нет, но мы продолжаем в усиленном режиме работу", - подчеркнула Попова.

В зонах подтопления присутствуют представители территориальных подразделений Роспотребнадзора, которые контролируют ситуацию во всех населенных пунктах, добавила руководитель ведомства. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день подтоплено более 2,5 тыс. личных подворий.

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"Контролируется качество подаваемой воды, обеспечение водой. Контролируется ситуация в пунктах временного размещения с тем, чтобы людям там было удобно и безопасно с гигиенической и эпидемиологической точки зрения. И сегодня мы проводим расчеты и готовим бригады к обработке после того, как вода уйдет, с тем, чтобы можно было максимально быстро вернуться в жилье, которое должным образом обработано и стало безопасным", - заключила главный санитарный врач России.

В Приморском крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено более 2 тыс. домов в шести муниципальных образованиях: в Чугуевский, Тернейском, Кавалеровском, Лазовском, Красноармейском муниципальных районах и Дальнегорском городском округе, а также 8 придомовых территорий - в Дальнегорском, Находкинском городских округах, Лазовском, Тернейском, Черниговском, Шкотовском, Чугуевском и Хасанском муниципальных районах.

На 31 участке автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 27 км. В настоящее время остаются отрезанными 17 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях. Более 600 человек эвакуировано из мест затопления.

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Страны
Восточный экономический форум 2016
Персоны
Попова, Анна Юрьевна
Темы
Тайфуны и ураганы Наводнения в России
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