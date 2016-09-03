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МЧС нужно трое суток на первоочередные меры по ликвидации последствий ЧС в Приморье

Происшествия
3 сентября, 5:23 UTC+3
Глава ведомства отметил, что циклон со стороны Китая и еще один тайфун могут осложнить ситуацию
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. МЧС потребуется 3 суток на первоочередные действия по ликвидации последствий ЧС в Приморье, восстановление жилья и дорог будет в 2017 г. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

"На выполнение всех оперативных мероприятий нам еще потребуется трое суток, но у нас неблагоприятный прогноз развития погодных условий, потому что идет циклон со стороны Китая и у нас на контроле находится тайфун номер 12, все это может осложнить ситуацию", - сказал глава МЧС. По его словам, речь идет о первоочередных мерах по восстановлению систем жизни обеспечения и т.д. "Все остальные мероприятия по восстановлению жилья, ремонту дорог будут выполняться в 2017 году, потому что у нас впереди зима, и нам нужно качество", - подчеркнул Пучков.

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