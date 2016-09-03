Пепел от вулкана Ключевской на Камчатке распространился на 110 км

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевской на Камчатке распространился на расстояние в 110 км. Столб вулканических частиц из кратера поднялся почти на 5 км над уровнем моря, сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"По данным с космических спутников, пепловый шлейф от извержения вулкана распространился на расстояние 110 км в южном и юго-западном направлениях. На пути его распространения населенные пункты отсутствуют, поэтому населению пеплопады не угрожают", - сообщил собеседник.
Извержению присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это значит, что в любое время из кратера Ключевского могут произойти выбросы пепла на высоту до 8 км над уровнем моря. Частицы пепла могут попасть в двигатели самолетов, пролетающих в районе исполина, и вывести их из строя.
Вулкан Ключевской (4 750 м) извергается с начала апреля. По его склонам стекают три лавовых потока. В кратере происходит постоянное фонтанирование лавы. Ключевской находится на территории Усть-Камчатского района. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи, расположен в 30 км от подножия.