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Режим ЧС введен из-за шторма "Эрмина" на территории пяти штатов

Происшествия
3 сентября, 6:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Во Флориде, Джорджии и Северной Каролине указанное положение начало действовать еще в четверг, в Вирджинии и Мэриленде оно было объявлено спустя примерно сутки
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НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Число американских штатов, на территории которых введен режим чрезвычайной ситуации из-за шторма "Эрмина", в пятницу выросло до пяти, это Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Вирджиния и Мэриленд. Об этом говорится в заявлениях, опубликованных на официальных сайтах губернаторов указанных штатов.

Во Флориде, Джорджии и Северной Каролине указанное положение начало действовать еще в четверг, в Вирджинии и Мэриленде оно было объявлено спустя примерно сутки. В настоящее время "Эрмина" продолжает перемещаться в северо- восточном направлении со скоростью около 30 км в час. Атмосферное явление уже миновало Флориду и находится в районе побережья Южной Каролины. В этом штате режим ЧС не вводили.

Самый сильный удар стихии пришелся на западное побережье Флориды. В ряде районов Тампы, Таллахасси и других городов затоплены многие улицы, повалены деревья, оборваны линии электропередачи. Десятки людей эвакуированы. Всего из-за "Эрмины" электроснабжения лишены 300 тысяч домов и хозяйственных построек.

"Эрмина" сформировалась в акватории Мексиканского залива в среду, став восьмым тропическим штормом за время текущего сезона ураганов в Атлантике. Спустя примерно сутки атмосферное явление достигло силы урагана, однако в пятницу оно снова ослабло до тропического шторма. По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, расположенного в Майами (штат Флорида), в настоящее время скорость ветра в эпицентре "Эрмины" составляет около 80 км в час. Она, согласно прогнозам специалистов, вероятнее всего, снова увеличится, и в понедельник "Эрмина" вновь может стать ураганом.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 63 км в час. При скорости ветра 118 км в час и более шторм становится ураганом.

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