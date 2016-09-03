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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья в Калифорнии

Происшествия
3 сентября, 6:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, сентября. /ТАСС
Данных о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало
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ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов штата Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 94 км к западу от города Ферндейл. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.

Данных о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

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