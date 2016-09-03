Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов штата Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 94 км к западу от города Ферндейл. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.

Данных о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.