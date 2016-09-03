На юго-западе Москвы иномарка насмерть сбила женщину и скрылась

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Полиция разыскивает автомобиль Audi, который в ночь с пятницу на субботу насмерть сбил женщину на пешеходном переходе на Ленинском проспекте в Москве, после чего скрылся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
"Сегодня после полуночи возле дома 68 на Ленинском проспекте автомобиль Audi сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, после чего, не останавливаясь, автомобиль скрылся. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте", - сказали в пресс-службе.
Сотрудники полиции проводят мероприятия для задержания правонарушителя.