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Задержанные в Бразилии злоумышленники планировали отравить воду во время ОИ-2016

Происшествия
3 сентября, 10:33 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 3, сентября. /ТАСС
Преступники собирались применить химическое оружие для атаки на станции водоснабжения, сообщили СМИ
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 сентября. /ТАСС/. Задержанные в Бразилии злоумышленники планировали отравить воду в Рио-де-Жанейро, где проходили Олимпийские игры. Об этом сообщает портал R7.

По информации портала, преступники собирались применить химическое оружие для атаки на станции водоснабжения. Раскрыть планы злоумышленников удалось после перехвата переписки группировки в мессенджере Telegram. Отмечается, что подозреваемые пробудут под стражей до 12 сентября, за это время полиция должна предоставить анализ изъятых у группировки материалов.

Олимпийские игры в Бразилии проходили с 5 по 21 августа.

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Темы
Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
Страны
Бразилия
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