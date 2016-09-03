Задержанные в Бразилии злоумышленники планировали отравить воду во время ОИ-2016

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 сентября. /ТАСС/. Задержанные в Бразилии злоумышленники планировали отравить воду в Рио-де-Жанейро, где проходили Олимпийские игры. Об этом сообщает портал R7.
По информации портала, преступники собирались применить химическое оружие для атаки на станции водоснабжения. Раскрыть планы злоумышленников удалось после перехвата переписки группировки в мессенджере Telegram. Отмечается, что подозреваемые пробудут под стражей до 12 сентября, за это время полиция должна предоставить анализ изъятых у группировки материалов.
Олимпийские игры в Бразилии проходили с 5 по 21 августа.