Группировка по ликвидации последствий паводка в Приморье увеличена до 19 тыс. человек

Минкавказа осенью начнет разработку законопроекта о курортном сбореЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:31
Глава Чугуевского района Приморья: "Лайонрок" стал самым разрушительным за 40 летПроисшествия 3 сентября, 11:26
"Азиатское суперкольцо": какие проблемы стоят на пути объединения энергосетейЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:22
Модификация комплекса РЭБ "Витебск" для военно-транспортных самолетов прошла испытанияАрмия и ОПК 3 сентября, 11:15
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорывуЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:12
Российские средства РЭБ способны защитить от угроз из космосаАрмия и ОПК 3 сентября, 11:10
Беспилотники радиоэлектронной борьбы появятся в России к 2018 годуАрмия и ОПК 3 сентября, 11:05
КРЭТ: новые бортовые комплексы обороны для вертолетов создадут к 2018 годуАрмия и ОПК 3 сентября, 11:02
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 годуЭкономика и бизнес 3 сентября, 10:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Общая группировка по ликвидации последствий паводка в Приморском крае увеличена за сутки почти на пять тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Всего к аварийно-спасательным и другим неотложным работам привлечена группировка в количестве более 18880 человек и 1180 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 146 плавсредств", - сказал собеседник агентства. В группировку входят как сотрудники МЧС, так и специалисты других служб. "В течение суток ее численность будет дополнительно увеличена", - сообщили в МЧС.
По данным министерства, в двух городских округах и 11 муниципальных районах подтоплены более 2300 домов, в которых проживают более 5000 человек, из них 1600 детей. В воде находятся девять социально-значимых объектов - центральная районная больница, четыре детских сада, четыре школы. В безопасные районы эвакуированы более 600 человек, из них более 460 человек размещены в девяти пунктах временного размещения.
Нарушено энергоснабжение в 51 населенном пункте 10 муниципальных образований, где обесточены более 6900 жилых домов с населением свыше 27000 человек. На 31 участке автодорог наблюдаются переливы и разрушения дорожного полотна общей протяженностью 27 километров. Отрезанными остаются 17 населенных пунктов в 7 районах края.
МЧС организовало при помощи авиации воздушные мосты для доставки спасателей, материальных средств в зоны бедствия и эвакуации населения. "В труднодоступных местах активно применяются беспилотные летательные аппараты", - уточнили в министерстве.
Проводятся аварийно-восстановительные работы и круглосуточный мониторинг метеообстановки, людям оказывают всестороннюю помощь, обеспечивая нуждающихся водой и едой. "В пострадавших районах проводятся работы по восстановлению и устойчивому функционированию связи, в том числе сотовой", - сообщили в МЧС.
В министерстве отметили, что на отдельных реках уровень воды за сутки сократился. Так, на реке Уссури в районе поселка Кокшарова он снизился на 52 см до 500 см, на реке Павловка в поселке Уборка - на 76 см до 440 см, на реке Раздольная в населенном пункте Новогеоргиевка - на 89 см до 641 см, а на реке Рудная в Дальнегорске - на 36 см до 444 см. Рост уровня воды продолжился на реке Большая Уссурка в населенном пункте Рощино - за сутки он вырос на 41 см до 600 см.