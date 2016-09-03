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Группировка по ликвидации последствий паводка в Приморье увеличена до 19 тыс. человек

Происшествия
3 сентября, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
По данным министерства, в двух городских округах и 11 муниципальных районах подтоплены более 2300 домов, в которых проживают более 5000 человек
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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Общая группировка по ликвидации последствий паводка в Приморском крае увеличена за сутки почти на пять тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня

"Всего к аварийно-спасательным и другим неотложным работам привлечена группировка в количестве более 18880 человек и 1180 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 146 плавсредств", - сказал собеседник агентства. В группировку входят как сотрудники МЧС, так и специалисты других служб. "В течение суток ее численность будет дополнительно увеличена", - сообщили в МЧС.

По данным министерства, в двух городских округах и 11 муниципальных районах подтоплены более 2300 домов, в которых проживают более 5000 человек, из них 1600 детей. В воде находятся девять социально-значимых объектов - центральная районная больница, четыре детских сада, четыре школы. В безопасные районы эвакуированы более 600 человек, из них более 460 человек размещены в девяти пунктах временного размещения.

Нарушено энергоснабжение в 51 населенном пункте 10 муниципальных образований, где обесточены более 6900 жилых домов с населением свыше 27000 человек. На 31 участке автодорог наблюдаются переливы и разрушения дорожного полотна общей протяженностью 27 километров. Отрезанными остаются 17 населенных пунктов в 7 районах края.

МЧС организовало при помощи авиации воздушные мосты для доставки спасателей, материальных средств в зоны бедствия и эвакуации населения. "В труднодоступных местах активно применяются беспилотные летательные аппараты", - уточнили в министерстве.

Проводятся аварийно-восстановительные работы и круглосуточный мониторинг метеообстановки, людям оказывают всестороннюю помощь, обеспечивая нуждающихся водой и едой. "В пострадавших районах проводятся работы по восстановлению и устойчивому функционированию связи, в том числе сотовой", - сообщили в МЧС.

В министерстве отметили, что на отдельных реках уровень воды за сутки сократился. Так, на реке Уссури в районе поселка Кокшарова он снизился на 52 см до 500 см, на реке Павловка в поселке Уборка - на 76 см до 440 см, на реке Раздольная в населенном пункте Новогеоргиевка - на 89 см до 641 см, а на реке Рудная в Дальнегорске - на 36 см до 444 см. Рост уровня воды продолжился на реке Большая Уссурка в населенном пункте Рощино - за сутки он вырос на 41 см до 600 см.

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