Роспотребнадзор проверит соцучреждения со стационарами из-за отравления детей в Иркутске

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор проверит все социальные учреждения со стационарами в связи с гибелью детей после отравления в Приангарье. Об этом сообщила в субботу ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В 2017 году мы также будем смотреть все инфекционные стационары и все предприятия социальной сферы, которые оказывают стационарные услуги, исходя из проблемы этого года", - сказала Попова. По ее словам, будут проверены все учреждения - детские и взрослые.

В конце июля этого года в Черемховском интернате в Иркутске произошло массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией, в результате чего скончались четверо детей. С 24 июля по 22 августа были госпитализированы 53 воспитанника.

Следователи предъявили обвинение в халатности директору и заместителю директора Черемховского психоневрологического интерната, а также начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора Иркутской области в Черемховском и Аларском районах.