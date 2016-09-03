Ущерб от наводнения в Приморье оценивается в 1,2 млрд рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный наводнением Приморскому краю, оценивается в 1 млрд 200 тысяч рублей. Об этом на заседании рабочей группы правительственной комиссии сообщил вице-губернатор Приморского края Александр Лось.
"Сумма ущерба подсчитана - это почти 1 млрд 200 тысяч рублей", - сказал он.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня.