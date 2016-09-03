В Приморье готовятся ко второй волне паводка и усиливают группировку спасателей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Группировка спасателей в Приморье будет усилена, так как ожидаются новые дожди и еще одна волна паводка. Об этом сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор края Владимир Миклушевский.

"Ко второй волне потребуется развернуть дополнительную группировку, поскольку это будут достаточно большие паводки", - сказал губернатор. "Надо разворачивать дополнительные силы и средства, надо быть готовыми к эвакуации ночью", - добавил он, подчеркнув, что, в этот раз людей, возможно, будут эвакуировать заранее из паводкоопасных районов.

2 сентября в регионе объявлено новое штормовое предупреждение. На реках Приморья прогнозируется новая волна паводка, в зону затопления попадут районы, пострадавшие от предыдущих ливней, сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь краевого гидрометцентра Александр Чулков. Ожидается, что ливневые дожди в регионе будут идти с 4 по 6 сентября.

По его словам, ситуация будет аналогичной сложившейся несколько дней назад. Приморский край не окажется в эпицентре нового формирующегося тайфуна, однако он будет взаимодействовать с тем, что уже вызвал в регионе стихийное бедствие. Больше всего дождя вновь пройдет над Сихотэ- Алинем, где берут начало большинство рек Приморья, поэтому вода в них вновь поднимется.