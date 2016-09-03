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Спасатели планируют доставить 45 тонн гуманитарной помощи в пострадавшие районы Приморья

Происшествия
3 сентября, 11:56 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
В первую очередь груз будет доставлены в наиболее нуждающиеся районы - Ольгинский, Тернейский, Кавалеровский, Чугуевский
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Спасатели авиацией планируют доставить в субботу около 45 тонн гуманитарной помощи в пострадавшие от паводка районы Приморья. Помощь поступает в том числе из других регионов страны, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

"В первую очередь доставляем гуманитарную помощь в наиболее нуждающиеся в ней районы - Ольгинский, Тернейский, Кавалеровский, Чугуевский. Кроме них, конечно, везем помощь и в другие районы, где она необходима. Доставляем продукты, воду, детское питание, одежду, медикаменты, в том числе инсулин, предметы гигиены. Также вещем генераторы, людям необходимо готовить пищу, заряжать телефоны, чтобы при необходимости попросить о помощи", - сказал собеседник агентства.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы и почтовое отделение. 166 домов в субботу освободились от воды.

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