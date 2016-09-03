Сотрудники МЧС Ставрополья соберут средства для семьи погибшего главы ГУ МЧС Приморья

СТАВРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники главного управления МЧС по Ставропольскому краю соберут средства для поддержки семьи погибшего главы ГУ МЧС по Приморскому краю Олега Федюры. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олег Дегтярев.

"Сотрудники ГУ МЧС по Ставропольскому краю в ближайшее время окажут финансовую поддержку семье погибшего начальника ГУ МЧС по Приморью", - сказал собеседник. Олег Федюра с 2008 по 2010 годы был первым замначальника ГУ МЧС по Ставропольскому краю. "Он был открытый, контактный, всегда досконально изучал любые проблемы сотрудников, вникал в них, помогал советом и делом, неоднократно принимал участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций на Ставрополье", - отметил Дегтярев.

Накануне в ходе спасательной операции в населенном пункте Уборка "Камаз", в котором находились Федюра и восемь спасателей Дальневосточного регионального поисково- спасательного отряда, опрокинулся в реку. Начальник главка погиб, пострадавших среди других спасателей нет.

Олегу Федюре было 45 лет. Он пришел в МЧС после службы в Вооруженных силах в начале 2000 годов, занимал должности первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, заместителя начальника Южного регионального центра МЧС России. С ноября 2015 года возглавил Главное управление МЧС России по Приморскому краю.