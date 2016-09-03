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В Екатеринбурге суд арестовал на два месяца блогера, ловившего покемонов в храме

Происшествия
3 сентября, 11:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября./ТАСС
В отношении Руслана Соколовского возбуждено дело по двум составам преступления по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды" и "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября./ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, сообщили ТАСС сообщили в суде.

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"Блогера арестовали на два месяца", - уточнили в суде.

По данным СУ СК РФ по Свердловской области, в отношении блогера возбуждено дело по двум составам преступления по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Как сообщалось ранее, в начале августа блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как он ловил покемонов в Храме-на-Крови. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих.

Храм-на-Крови был построен в 2000-2003 гг. на месте гибели семьи Романовых. Освящение храма состоялось 16 июля 2003 года.

О Pokemon Go

Pokemon Go - многопользовательская игра, выпущенная в 2016 году.

Ее целью является поиск и обучение покемонов. В игру внедрены элементы дополненной реальности, в которой цифровой и реальные миры соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на объекты из реального мира. В настоящее время число загрузок уже игры уже превысило 15 млн, а количество ежедневных пользователей оценивается в 20 млн.

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