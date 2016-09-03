Военнослужащие ТОФ доставили в приморский поселок Николаевка свыше 200 тонн питьевой воды

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Подразделения Тихоокеанского флота, принимающие участие в оказании помощи в ликвидации последствий тайфуна "Лайонрок", оперативно организовали подачу питьевой воды в населенный пункт Николаевка в Приморье, пострадавший в результате наводнения, и за сутки доставили жителям поселка более 200 тонн воды. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

"В населенном пункте Николаевка была разрушена водонапорная станция и выведена из строя линия электропередач. Сводный отряд из числа военнослужащих продолжает работу по восстановлению электроснабжения обесточенного населенного пункта. Одна из линий электропередач восстановлена", - отметили в пресс-службе.

Группировка сил для оказания помощи в ликвидации последствий тайфуна "Лайонрок" насчитывает 3,5 тыс. военнослужащих, более 400 единиц техники. В мероприятиях по ликвидации последствий паводка также задействовано 18 вертолетов и самолетов военно-транспортной авиации.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в 7 муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, 9 социально значимых объектов, в том числе больница, 4 детских сада, 3 школы и почтовое отделение. 166 домов в субботу освободились от воды.