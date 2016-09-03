Ярославский пожарный сорвался с 11 этажа во время тушения возгорания

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Пожарный во время тушения возгорания в многоэтажном доме в Ярославле сорвался с лестницы на уровне 11 этажа и погиб. Как сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона, по факту гибели спасателя проводится проверка.
"По факту гибели спасателя 2 сентября при тушении пожара в одном из многоквартирных домов Ярославля в результате падения с 11 этажа проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
В региональном управлении МЧС факт гибели пожарного подтвердили, однако оперативно сообщить подробности происшествия не смогли.