Власти ввели в Дальнегорске ограничения на продажу бензина из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Штаб по ликвидации ЧС в Дальнегорском городском округе ввел ограничения на продажу дизельного топлива и бензина населению. Это связано с тем, что обе дороги, по которым город снабжается топливом, продуктами питания и лекарствами, оказались размыты паводком и подвоз полностью прекращен, сообщили ТАСС в прес-службе Дальнегорского городского округа.

"Власти города просят население с пониманием отнестись к этой мере, так как топливо крайне необходимо для техники, ведущей ликвидацию последствий ЧС, машин скорой помощи, полиции, автотранспортных предприятий, осуществляющих городские пассажирские перевозки"- рассказал представитель администрации города. При этом отмечается, что запасы лекарств и продуктов достаточны, но топлива не хватает.

В настоящее время предприятия Дальнегорска своими силами восстанавливают разрушенные дороги. "Сейчас тяжелая техника, привлеченная к ликвидации последствий ЧС от частных компаний Дальнегорска, ведет восстановление основного дорожного полотна на трассе Дальнегорск - Кавалерово, после которого планируется дополнительно укрепить подмываемый берег. По заверениям специалистов, выезд из Дальнегорска в сторону Кавалерово будет открыт уже в воскресенье, 4 сентября", - сообщил корреспондент ТАСС глава города Игорь Сахута. Однако это не решит проблемы подвоза, поскольку дорожники обнаружили еще несколько разрушенных участков дорог.

Дальнегорск - центр горнорудной промышленности Приморья

Город Дальнегорск с населением более 30 тысяч человек является центром горнорудной промышленности Приморья. Он находится на севере края, в горной долине, в которую ведут всего две автодороги.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлено ЧС федерального уровня. В регионе подтоплено 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 560 придомовых территорий, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы, одно почтовое отделение.

На 31 участке автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 27 км. Остаются отрезанными 17 населенных пунктов в 7 муниципальных образованиях. Эвакуировано 640 человек, около 400 находят в ПВР. Предварительная сумма ущерба составила 1,2 млрд рублей, регион получит 1 млрд рублей.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют 14 тысяч человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств, от МЧС России задействованы более 4 тысяч человек и 150 единиц техники, в том числе авиация МЧС России и 50 плавсредств.