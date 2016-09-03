Авиация МЧС доставит пенсию жителям пострадавших от тайфуна районов Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Авиация МЧС в назначенные сроки доставит пенсию жителям пострадавших от тайфуна "Лайонрок" районов Приморского края, сообщила в субботу пресс-служба региональной администрации.

"Почти 30 отделений почтовой связи лишены электричества, но продолжают работать. Шесть отделений полностью затоплено водой, остальные работают в ограниченном режиме. В приоритете - оказание социальных услуг, в частности, выдача пенсий", - приводит пресс-служба данные руководителя приморского отделения "Почты России" Андрея Брика.

По словам Брика, несмотря на сложную обстановку в крае, пенсионеры получат выплаты по графику. "Спасатели выделили нам вертолет, с помощью которого будем доставлять пенсии на подтопленные территории. Там проживает почти 17 тысяч пенсионеров. Выплаты все получат вовремя - с 3 по 21 число. Сегодня уже вылетел вертолет с первым траншем для 2,2 тысячи человек", - сказал он.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы и почтовое отделение.

В зоне подтопления остаются 13 районов. Отрезаны от транспортного сообщения два крупных райцентра, в каждом из которых проживают по 40 тысяч человек. Всего таких населенных пунктов 17, а еще с 19 отсутствует связь, в десятках населенных пунктов нет электроснабжения.

Предварительная сумма ущерба составила 1,2 млрд рублей.