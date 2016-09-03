СК предъявил обвинение в похищении и убийстве ребенка жительнице Иванова

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ИВАНОВО, 3 сентября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в похищении и убийстве 2-летней девочки жительнице Ивановской области, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ивановской области.
"25-летней местной жительнице предъявлено обвинение в похищении и убийстве малолетнего, сопряженном с похищением (п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - уточнили в ведомстве.
Как сообщила ТАСС ранее и. о. старшего помощника регионального следственного управления СК России Ольга Долева, подозреваемая могла пойти на похищение и убийство ребенка из-за ревности к супругу, который является биологическим отцом ребенка.
По данным областного УМВД, около в 12:30 мск 2 сентября родственница, прогуливаясь с ребенком по улице Меланжевая, ненадолго отлучилась в квартиру, оставив девочку возле подъезда. Когда она вернулась, ребенка в коляске уже не было. К розыску девочки привлекли сотрудников регионального СУ СК, оперативные службы УМВД России по Ивановской области и добровольческий отряд "Лиза Алерт".
Тело ребенка обнаружили около 19:00 мск в акватории реки в парке Харинка города Иваново. По подозрению в совершении убийства задержана женщина 1991 года рождения. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, сопряженное с похищением").
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза.