ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Центральной Италии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 120 км к северо-востоку от Рима и в 30 км к западу от города Асколи-Пичено, пострадавшего от землетрясения 25 августа. Очаг залегал на глубине 9 км.

В то же время Метеорологическая обсерватория Гонконга оценивает магнитуду землетрясения в 5,0. Информация о его возможных последствиях пока не поступала.

25 августа в центре Италии произошло землетрясение магнитудой 6,0. За ним последовала серия мощных афтершоков. Землетрясение привело к значительным разрушениям небольших городов.

В результате катастрофы погибли, по последним данным, 294 человека, более 400 пострадали, крова лишились более 2 тыс. человек. В зоне происшествия продолжается разбор завалов.