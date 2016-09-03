МЧС доставит около 100 генераторов в пострадавшие районы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Спасатели привезут около 100 генераторов в пострадавшие от тайфуна районы Приморья. Об этом сообщили в субботу на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС РФ Владимира Пучкова.

"В Приморье вылетел самолет МЧС России с генераторами. На борту ИЛ-76 МЧС России находится 100 генераторов. Они будут доставлены в наиболее пострадавшие районы Приморья. Их мощности хватит подключить несколько домов, чтобы жители смогли приготовить еду, зарядить телефоны", - сказал на заседании начальник Дальневосточного регионального центра МЧС России Александр Соловьев.

На сегодняшний день в Приморье остаются подтопленными 38 населенных пункта в 12 районах края. Без электроэнергии находится 25 тысяч человек. Директор краевого департамента энергетики Денис Куценко отметил, что за минувшие сутки удалось восстановить электроснабжение в 15 населенных пунктах.

"Ремонтно-восстановительные работы выполняются только на тех энергообъектах, где это позволяет уровень воды и до которых есть возможность добраться на технике повышенной проходимости. На данный момент полностью или частично обесточенными в Приморье остаются 44 населенных пункта", - отметил Куценко.

По словам главы МЧС Владимира Пучкова, которые приводит администрация Приморского края, аварийно-восстановительные работы необходимо завершить в течение трех суток. "В случае ухудшения погоды будем уточнять планы и графики, но связь должна быть. Нужно организовать пункты подзарядки. Также важно сообщить жителям о поэтапном подключении электричества", - сказал министр.

Бесплатная сотовая связь

Пострадавшие районы Приморья также будут обеспечены бесплатной сотовой связью. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

По его словам, которые приводит администрация Приморского края, "этот режим подразумевает предоставление телефонных услуг бесплатно на период ЧС. Подобное уже мы делали во время эвакуации россиян из Египта. Конечно, операторам это не очень нравится, но сделать такой режим для пострадавших необходимо", - процитировали министра в администрации. Никифоров также попросил операторов сотовой и проводной сети подготовить списки абонентов, находящихся в зоне стихийного бедствия, и оперативно продумать и внедрить механизм предоставления бесплатных телефонных услуг.

Как отметил директор одного из сотовых операторов Приморья, они готовы предоставить в каждый пункт временного размещения телефонный аппарат с безлимитной сим-картой. Приморский филиал Ростелекома в свою очередь пообещал бесплатную телефонную связь через таксофоны, установленные во всех муниципалитетах края. На территории Приморья их 723.

Никифоров подчеркнул, что ко всему вышеперечисленному необходимо проводную связь через стационарные телефоны в пострадавших районах сделать бесплатной.

Тайфун "Лайонрок"

В результате тайфуна "Лайонрок" в регионе выпало до трехмесячной нормы осадков, в настоящее время в зоне подтопления остаются 13 муниципальных районов. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству оказать необходимую помощь Приморью, пострадавшему от проливных дождей и подтоплений. В Приморье введен режим ЧС федерального уровня.