Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Оклахоме

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в американском штате Оклахома. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 120 км к северо-востоку от города Оклахома-Сити. Очаг залегал на глубине 6,6 км.

Информация о возможных последствиях землетрясения пока не поступала.