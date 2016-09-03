В Приморье прибыли специалисты Главного центра санэпиднадзора Минобороны РФ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Группа санитарных врачей Главного центра санэпиднадзора Минобороны России прибыла в зону стихийного бедствия в Приморье для координации действий по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки в этом регионе, сообщили в военном ведомстве.

"Они доставили дополнительное оборудование для проведения лабораторных исследований проб воды и пищи. Кроме того, в задачи группы входит оказание методической помощи военным врачам Восточного военного округа", - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, "в ближайшее время столичные специалисты прибудут в зоны подтопления и приступят к практической работе". В настоящее время в регионе проводят практические мероприятия четыре передвижные санитарно- эпидемиологические группы, еще две находятся в готовности к выполнению задач.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы и почтовое отделение.

В зоне подтопления находятся 13 районов, отрезанными остаются два крупных райцентра, в каждом из которых проживают по 40 тысяч человек. Всего таких населенных пунктов 17, а еще с 19 отсутствует связь, в 51 населенном пункте отсутствует электроснабжение. Эвакуирован 641 человек, более 400 находятся в пунктах временного размещения. Предварительная сумма ущерба составила 1,2 млрд рублей.