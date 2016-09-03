Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Приморье прибыли специалисты Главного центра санэпиднадзора Минобороны РФ

Происшествия
3 сентября, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
В ближайшее время столичные специалисты прибудут в зоны подтопления и приступят к практической работе
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Группа санитарных врачей Главного центра санэпиднадзора Минобороны России прибыла в зону стихийного бедствия в Приморье для координации действий по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки в этом регионе, сообщили в военном ведомстве.

Читайте также новости по теме:
Тайфуны и ураганы
© Юрий Смитюк/ТАСС
Пучков поручил скорректировать график сброса воды с ГЭС в Приморье
Глава Чугуевского района Приморья: "Лайонрок" стал самым разрушительным за 40 лет
Губернатор предупредил об ответственности всех, кто хочет нажиться на паводке в Приморье

"Они доставили дополнительное оборудование для проведения лабораторных исследований проб воды и пищи. Кроме того, в задачи группы входит оказание методической помощи военным врачам Восточного военного округа", - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, "в ближайшее время столичные специалисты прибудут в зоны подтопления и приступят к практической работе". В настоящее время в регионе проводят практические мероприятия четыре передвижные санитарно- эпидемиологические группы, еще две находятся в готовности к выполнению задач.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня. В регионе было подтоплено свыше 2,5 тыс. домов (пострадали более 8,5 тыс. жителей региона) в семи муниципальных образованиях, 1062 придомовые территории, девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы и почтовое отделение.

В зоне подтопления находятся 13 районов, отрезанными остаются два крупных райцентра, в каждом из которых проживают по 40 тысяч человек. Всего таких населенных пунктов 17, а еще с 19 отсутствует связь, в 51 населенном пункте отсутствует электроснабжение. Эвакуирован 641 человек, более 400 находятся в пунктах временного размещения. Предварительная сумма ущерба составила 1,2 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы Наводнения в России
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине начались масштабные сборы резервистов
2
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
3
Путин прибыл в Ханчжоу, где пройдет саммит G20
4
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
5
В Екатеринбурге суд арестовал на два месяца блогера, ловившего покемонов в храме
6
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
7
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
Темы дня
Реклама