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Один человек погиб при столкновении электропоезда "Ласточка" с иномаркой в Адыгее

Происшествия
3 сентября, 16:13 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева
В машине было три человека, одна из пассажирок - 30-летняя женщина - скончалась на месте аварии, вторая с травмами госпитализирована, водитель не пострадал
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МАЙКОП, 3 сентября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Один человек погиб при столкновении электропоезда "Ласточка" маршрутом Майкоп - Адлер с иномаркой. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь Краснодарского линейного управления МВД РФ на транспорте Наталья Олефиренко.

В машине было три человека, одна из пассажирок - 30-летняя женщина - скончалась на месте аварии, вторая с травмами госпитализирована, водитель не пострадал.

"Авария в 12.30 мск произошла по вине водителя Opel, которая проигнорировала электропоезд. Пассажирка, сидящая рядом с водителем - мама погибшей, доставлена в больницу с травмой. Сама водитель не пострадала", - уточнила она.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Белореченского линейного отдела полиции. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в отношении водителя Opel, пояснила пресс-секретарь.

Элетропоезд был задержан на час, добавила Олефиренко.

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