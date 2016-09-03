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Ил-76 доставил во Владивосток гуманитарный груз для жителей подтопленных районов Приморья

Происшествия
3 сентября, 16:36 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
На борту самолета электрогенераторы, световые башни, сухие пайки и бутилированная вода
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 доставил во Владивосток из Москвы воду, продукты питания и электрооборудование для жителей подтопленных районов Приморья. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе МЧС России.

"В 15:16 мск самолет Ил-76 с 19,4 т гуманитарного груза для жителей районов Приморья, пострадавших от паводков, совершил посадку в аэропорту Владивостока", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на борту самолета электрогенераторы, световые башни, сухие пайки и бутилированная вода. Груз будет доставлен в затопленные населенные пункты в ближайшее время.

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