Ил-76 доставил во Владивосток гуманитарный груз для жителей подтопленных районов Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 доставил во Владивосток из Москвы воду, продукты питания и электрооборудование для жителей подтопленных районов Приморья. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе МЧС России.

"В 15:16 мск самолет Ил-76 с 19,4 т гуманитарного груза для жителей районов Приморья, пострадавших от паводков, совершил посадку в аэропорту Владивостока", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на борту самолета электрогенераторы, световые башни, сухие пайки и бутилированная вода. Груз будет доставлен в затопленные населенные пункты в ближайшее время.